MILANO – L’Inter è a un passo da Yann Karamoh. I nerazzurri hanno raggiunto una intesa con il Caen e stanno strappando il sì anche del calciatore.

Nato ad Abidjan, la sua famiglia si è poi trasferita in Francia quando lui aveva solo due anni. Come si legge su Wikipedia, all’etá di sette anni inizia a giocare per il Racing Club de France, dove rimane sino al 2011 quando si trasferisce al Caen.Nel 2015, all’etá di 17 anni firma il suo primo contratto da professionista.

Fa il suo esordio in Ligue 1 alla prima giornata della stagione 2016-2017, subentrando a Ronny Rodelin nella partita contro il Lorient. La giornata successiva viene schierato titolare contro il Lione. Rapidamente le sue prestazioni sul fianco destro dell’attacco gli permettono di guadagnare un posto fisso nella formazione titolare. Segna il suo primo gol alla sesta giornata, nella sconfitta per 2-1 contro l’Angers.

Termina il campionato con 35 presenze, risultando il giocatore under-20 più utilizzato nei cinque principali campionati europei.