MILANO – Primo tempo nel segno del Var a San Siro con la nuova ‘moviola’ tecnologica che prima (4′) assegna un rigore in favore dei nerazzurri per fallo di Astori su Icardi e poi sul finire di tempo (42′) non riconosce come sanzionabile una caduta in area di Simeone jr, dopo il contatto con Miranda:

l’arbitro Tagliavento ha fermato il gioco e consultato il Var, decidendo che il contatto non era da rigore.