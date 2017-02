Inter, panolada dei tifosi per protestare contro torti arbitrali

MILANO – Una ‘panolada’ per protestare contro i torti arbitrali subiti con la Juventus a Torino e contro le squalifiche di Icardi e Perisic. I tifosi dell’Inter si stanno organizzano in vista della partita di domenica a San Siro contro l’Empoli.

L’appello passa anche attraverso Twitter, con un passaparola in cui si chiede a tutti i tifosi di munirsi di fazzoletto bianco prima di recarsi allo stadio. Dopo le proteste al termine della sfida di Torino, la doppia squalifica per due giornate di Perisic e Icardi e il video mandato in onda da Inter Channel con un nuovo episodio contestato a Rizzoli, ora sono i tifosi a preparare la contestazione.

Gia’ in passato San Siro ha espresso il proprio dissenso con una ‘panolada’. La piu’ celebre quella del febbraio 2010 nella partita contro la Sampdoria, nerazzurri rimasti in nove dopo pochi minuti e Mourinho a bordo campo che fece il gesto delle manette.

L’Inter intanto continua la preparazione del ricorso alle squalifiche di Icardi e Perisic.

Nelle prossime ore e’ atteso il comunicato del club nerazzurro che spera di ottenere lo sconto di una giornata e riavere i giocatori a disposizione per la partita di Bologna del 19 febbraio.