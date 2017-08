LISBONA – Il Benfica cambia attaccante, cedendo Mitroglu al Marsiglia per 15 milioni, e prendendo Gabigol in prestito dall’Inter, con diritto di riscatto a 25 milioni.

In più al club nerazzurro spetterà una percentuale sull’eventuale rivendita del giocatore da parte degli ‘encarnados’ di Lisbona.

Lo scrivono le edizioni online dei principali quotidiani sportivi portoghesi, come ‘A Bola’ e ‘Record’. Non ci sono, per ora, annunci ufficiali da parte dei club interessati.