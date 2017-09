Inter-Spal streaming – diretta tv, dove vederla (Serie A)

Inter-Spal IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA DI SERIE A) – Inter-Spal (orario 12.30), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Le probabili formazioni della terza giornata di Serie A.

INTER-SPAL, domenica ore 12:30 (SKY SUPERCALCIO HD)

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert; Borja Valero, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.

SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Vaisanen; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Mattiello; Antenucci, Borriello.

ATALANTA-SASSUOLO, domenica ore 15 (SKY CALCIO 3 HD)

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Castagne, Cristante, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Cornelius.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Cannavaro, Acerbi, Goldaniga; Lirola, Missiroli, Magnanelli, Sensi, Adjapong; Berardi, Falcinelli.

CAGLIARI-CROTONE, domenica ore 15 (SKY CALCIO 5 HD)

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Pisacane, Andreolli, Capuano; Barella, Cigarini, Ionita; Joao Pedro; Pavoletti, Farias.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Cabrera, Pavlovic; Rohden, Mandragora, Barberis, Stoian; Tumminello, Budimir.

LAZIO-MILAN, domenica ore 15 (SKY CALCIO 1 HD)

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria; Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Biglia, Montolivo; Suso, Cutrone; Borini.

UDINESE-GENOA, domenica ore 15 (SKY CALCIO 4 HD)

Udinese (4-4-2): Scuffet; Stryger Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir; De Paul, Fofana, Barak, Jankto; Maxi Lopez, Lasagna.

Genoa (3-4-2-1): Perin; Biraschi, Rossettini, Gentiletti; Lazovic, Bertolacci, Veloso, Laxalt; Ricci, Taarabt; Lapadula.

VERONA-FIORENTINA, domenica ore 15 (SKY CALCIO 2 HD)

Verona (4-3-3): Nicolas, Ferrari, Caceres, Heurtaux, Souprayen, B.Zuculini, Buchel, Bessa; Romulo, Pazzini, Verde.

Fiorentina: (4-2-3-1); Sportiello: B.Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj; Chiesa, Benassi, Thereau; Simeone.

BENEVENTO-TORINO, domenica ore 18 (SKY SUPERCALCIO HD)

Benevento (4-4-2): Belec; Venuti, Lucioni, Costa, Di Chiara; Ciciretti; Cataldi, Memushaj, D’Alessandro; Iemmello, Coda.

Torino: (4-2-3-1): Gomis; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Barreca; Obi, Rincon; Iago Falque, Ljajic, Niang; Belotti.

BOLOGNA-NAPOLI, domenica ore 20:45 (SKY SPORT 1 HD)

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Maietta, De Maio, Masina; Taider, Nagy, Poli; Verdi, Destro, Di Francesco.

Napoli: (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne.