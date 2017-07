Wanda Nara contestata sui social, sedile in pelle per il cane sul jet privato

MILANO –è stata contestata pesantemente sui social network per l’ultima foto pubblicata sul web. La moglie e procuratrice del capitano dell’Inter, ha pubblicato una foto con il sedile in pelle per il cane suldel marito.

Wanda Nara e Icardi sono in partenza verso Ibiza, dove trascorranno qualche giorno con i figli in attesa dell’inizio del ritiro pre-campionato.