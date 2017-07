International Champions Cup, Juve, Roma, Inter e Milan: calendario delle partite, orario e diretta TV

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP, CALENDARIO PARTITE, ORARIO E DIRETTA TV – Tra qualche giorno inizierà l’International Champions Cup, giunta alla quinta edizione, per Juve, Roma, Inter e Milan. Con l’Icc si comincia il 18 luglio e si finisce il 30 in Usa, Cina e Singapore. A partire dalle ultime due stagioni, la ICC si è giocata in diverse nazioni: USA, Cina ed Australia. Nelle sue due prime edizioni si è invece giocato solamente in USA. Quest’anno l’Australia è stata sostituita da Singapore. Il torneo sarà trasmesso su Mediaset Premium. Questo il calendario completo delle amichevoli:

USA:

Mercoledì 19: Roma-Psg a Detroit alle 3

Giovedì 20: United-City a Houston alle 4.30

Sabato 22: Barcellona-Juve a East Rutheford alle 12

Tottenham-Psg a Orlando alle 2

Domenica 23: Real Madrid-United a Santa Clara alle 23

Martedì 25: Tottenham-Roma a Harrison alle 2

Mercoledì 26: Barcellona-United a Landover alle 1.30

Psg-Juventus a Miami Gardens alle 2.30

Real Madrid-City a Los Angeles alle 5

Sabato 29: Tottenham-City a Nashville a mezzanotte

Real-Barcellona a Miami Gardens alle 1.30

Domenica 30: Roma-Juventus a Foxborough alle 22

CINA:

Martedì 18: Milan-Dortmund a Guangzhou alle 13.20

Mercoledì 19: Bayern-Arsenal a Shanghai alle 13.20

Sabato 22: Bayern-Milan a Shanghai alle 11.35

Lunedì 24: Inter-Lione a Nanjing alle 14.05

SINGAPORE:

Martedì 25: Chelsea-Bayern alle 13.35

Giovedì 27: Bayern-Inter alle 13.35

Sabato 29: Chelsea-Inter alle 13.35