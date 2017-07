International Champions Cup streaming – diretta tv, dove vederla (calendario)

L’ International Champions Cup verrà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium (ha acquistato i diritti tv anche della “Champions League estiva”) e in diretta streaming su Premium Play (applicazione che è riservata unicamente agli abbonati di Mediaset Premium).

L’International Champions Cup per Juve, Roma, Inter e Milan, una serie di amichevoli di prestigio per le altre, tra cui il Napoli che sta preparando lo spareggio Champions. Dopo i ritiri cominciano le vetrine che contano. La nuova stagione è alle porte. Con l’Icc si comincia il 18 e si finisce il 30 in Usa, Cina e Singapore. Questo il programma (orari italiani).

– USA: Mercoledì 19: Roma-Psg a Detroit alle 3 Giovedì 20: United-City a Houston alle 4.30 Sabato 22: Barcellona-Juve a East Rutheford alle 12 Tottenham-Psg a Orlando alle 2 Domenica 23: Real Madrid-United a Santa Clara alle 23 Martedì 25: Tottenham-Roma a Harrison alle 2 Mercoledì 26: Barcellona-United a Landover alle 1.30 Psg-Juventus a Miami Gardens alle 2.30 Real Madrid-City a Los Angeles alle 5 Sabato 29: Tottenham-City a Nashville a mezzanotte Real-Barcellona a Miami Gardens alle 1.30 Domenica 30: Roma-Juventus a Foxborough alle 22

– CINA: Martedì 18: Milan-Dortmund a Guangzhou alle 13.20 Mercoledì 19: Bayern-Arsenal a Shanghai alle 13.20 Sabato 22: Bayern-Milan a Shanghai alle 11.35 Lunedì 24: Inter-Lione a Nanjing alle 14.05

– SINGAPORE: Martedì 25: Chelsea-Bayern alle 13.35 Giovedì 27: Bayern-Inter alle 13.35 Sabato 29: Chelsea-Inter alle 1335 –

AMICHEVOLI 21 luglio: Inter-Schalke 04 22: Lazio-Spal Napoli-Chievo Hoffenheim-Genoa 29: Sporting Lisbona-Fiorentina Guingamp-Torino 30: Benevento-Eintracht Hannover-Udinese 31: Atalanta-Dortmund Colonia-Bologna 1 agosto: Audi Cup Napoli-Atletico Madrid 2: Audi Cup Napoli-Bayern-Liverpool Sampdoria-Manchester United 5: Swansea-Sampdoria Hoffenheim-Bologna 6: Bournemouth-Napoli 10: Roma-Siviglia 11: Valencia-Atalanta.