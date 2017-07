Milan-Borussia Dortmund streaming – diretta tv, dove vederla (International Champions Cup)

Milan-Borussia Dortmund IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Milan-Borussia Dortmund (orario 13.20) sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium e in diretta streaming su Premium Play (app per gli abbonati di Premium).

LA COMPETIZIONE – L’International Champions Cup è un torneo non ufficiale a inviti organizzato dalla compagnia statunitense Relevent Sports tra squadre di club provenienti da Europa, Americhe, Cina e Australia. La coppa assegnata nelle prime cinque edizioni era molto simile, nella struttura e nelle dimensioni, alla prima versione della Coppa dei Campioni. Nel 2013 è stato realizzato un nuovo trofeo, sponsorizzato dalla Guinness, da consegnare al vincitore.

IL CALENDARIO DELLA INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017

Data Partita Orario (locale/IT) Stadio Lug 18 Milan vs Borussia Dortmund 19:20 / 13:20 Premium Sport Lug 19 Roma vs PSG 20:00 / 03:00 Premium Sport Lug 19 Bayern Monaco vs Arsenal 19:20 / 13:20 Premium Sport Lug 20 Man Utd vs Man City 20:30 / 04:30 Premium Sport Lug 22 Bayern Monaco vs Milan 17:35 / 11:35 Premium Sport Lug 22 Barcellona vs Juventus 18:00 / 00:00 Premium Sport Lug 22 Tottenham vs PSG 20:00 / 02:00 Premium Sport 2 Lug 23 Real Madrid vs Man Utd 14:00 / 23:00 Premium Sport Lug 24 Inter vs Lione 20:05 / 14:05 Premium Sport Lug 25 Tottenham vs Roma 20:00 / 02:00 Premium Sport Lug 25 Chelsea vs Bayern Monaco 19:35 / 13:35 Premium Sport Lug 26 Barcellona vs Man Utd 19:30 / 01:30 Premium Sport 2 Lug 26 PSG vs Juventus 20:30 / 02:30 Premium Sport Lug 26 Real Madrid vs Man City 20:00 / 05:00 Premium Sport Lug 27 Bayern Monaco vs Inter 19:35 / 13:35 Premium Sport Lug 29 Tottenham vs Man City 17:00 / 00:00 Premium Sport 2 Lug 29 Real Madrid vs Barcellona 19:30 / 01:30 Premium Sport Lug 29 Chelsea vs Inter 19:35 / 13:35 Premium Sport Lug 30 Roma vs Juventus 16:00 / 22:00 Premium Sport

L’ALBO D’ORO – Il Real Madrid, che è la squadra che ha vinto il numero maggiore di Champions League, è il club in cima anche all’albo d’oro della International Champions Cup con quattro trionfi. Seconda piazza per il Chelsea con tre trofei all’attivo. Il gradino più basso del podio è occupato da tre società: Psg, Manchester United e Celtic con due coppe all’attivo. Un successo a testa per tre club italiani: Juventus, Milan e Roma. Hanno vinto la competizione una sola volta anche Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool e Galatasaray.