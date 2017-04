Isaiah Thomas, morta in un incidente la sorella della stella dei Boston Celtics

WASHINGTON – Chyna Thomas, la sorella di Isaiah Thomas, il fuoriclasse dei Boston Celtics, è morta sabato 15 aprie in un incidente stradale a Federal Way, nello stato di Washington. La ragazza, 22 anni, ha perso il controlla della sua macchine e si è schiantata contro una barriera. Secondo la Polizia Chyna al momento dell’incidente non indossava le cinture di sicurezza.

“Siamo terribilmente addolorati dalla scomparsa di Chyna Thomas. I pensieri e le preghiere dei Celtics sono per Isaiah e la famiglia”: con queste parole e questo comunicato i Celtics hanno voluto fare sentire la loro vicinanza al giocatore.