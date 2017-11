ROMA – Francesco Graziani, dal salotto di “Tiki-Taka”, si propone come prossimo commissario dell’Italia: “Abbiamo bisogno di un selezionatore che prenda i più bravi e li assembli per farli giocare insieme. Io ho 65 anni e non mi propongo, altrimenti se la danno a me la faccio volare questa Nazionale”.

E ancora: “Tavecchio? Non si è dimesso, semplicemente quando ha capito che non aveva più i numeri ha fatto questo gesto. Il resto a noi non interessa, l’unica cosa che contava era il Mondiale e l’Italia non c’è. Per questo passeremo un’estate maledetta”.