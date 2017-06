Italia-Spagna Under 21, semifinale Europeo U21: quando si gioca. Dove vederla in tv e streaming

CRACOVIA – Italia-Spagna, semifinale Europeo Under 21 quando si gioca? L’incontro si disputerà martedì 27 giugno 2017 a Cracovia, con inizio alle 21. La diretta tv è prevista su Rai 1, ma sarà possibile anche vederla in streaming sul sito di Rai Play. L’altra semifinale, che opporrà Inghilterra e Germania, si giocherà a Tychy, dalle 18. L’ultima volta che queste squadre si sono affrontate è stato in entrambi i casi in finale. La Spagna superò 4-2 l’Italia nel 2013 a Gerusalemme, mentre la Germania sconfisse 4-0 l’Inghilterra nel 2009 a Malmoe.

“Le critiche nei miei confronti? oggi abbiamo vinto, e non ci saranno. Comunque ci stanno, fanno parte del nostro lavoro. In questo caso bisogna capire dove migliorare”. Questo il primo commento, fatto ‘a caldo’ dai microfoni di RaiSport, dal ct dell’Under 21 azzurra Gigi Di Biagio dopo il successo sulla Germania che è valso l’accesso alle semifinali. “Oggi abbiamo fatto una buonissima gara contro un’avversaria forte – continua Di Biagio -. Il nostro obiettivo era di di vincere 1-0 e poi vedere cosa poteva succedere, e così è stato. Ora c’è da migliorare e arrivare in fondo, quindi ora subito con la testa alle semifinale”.

La mossa vincente è stata quella del ‘falso nueve’, senza Petagna, e con il trio offensivo Chiesa-Bernardeschi-Berardi che non ha dato punti di riferimento agli avversari. “La mossa è riuscita perchè abbiamo vinto – sorride il tecnico -, altrimenti stavamo qui a parlare di scelta sbagliata. Abbiamo giocato bene perché abbiamo alzato il ritmo contro rivali forti, che a centrocampo a volte ci hanno messo in difficoltà. Avevo previsto il Ko della Repubblica Ceca? Vedendoli, avevo notato che facevano fatica a creare gioco e oggi che dovevano fare la partita hanno avuto problemi”. Adesso c’è la semifinale di martedì (ore 21) a Cracovia contro la Spagna. “Cercheremo di fare il miracolo – commenta Di Biagio – ma ora pensiamo a recuperare”.