ROMA – Italia, gli sms degli azzurri contro Ventura: “Siamo una nave senza comandante”. Lasciati soli, senza una guida, l’allenatore Ventura non pervenuto: se non fosse bastato lo sfogo in panchina di De Rossi – caso unico nella storia, rifiuta di entrare per far posto a uno più bravo ad attaccare – a dimostrare il clima di sostanziale autogestione dei calciatori azzurri nella partita decisiva, qualche sms a cavallo tra la sconfitta in Svezia e la notte di San Siro, spazza via ogni dubbio.

“Faremmo meglio con Gigi giocatore, capitano, allenatore: adesso siamo una nave senza comandante, in mezzo alla tempesta”, è il testo di un messaggino di uno dei giocatori riferito oggi dal Corriere della Sera. San Gigi Buffon è il santo protettore di un equipaggio che ormai ha capito di dover fare a meno del nocchiero.

“Se nessuno ci dà la carica, dobbiamo trovarcela noi”, recita un altro sms. “Meno male che c’è Gigi. Basterà?”, si scrivono tremebondi gli azzurri, si presume tra i più giovani. Più abbandonata a se stessa che ammutinata, la squadra si stringe intorno a Buffon, ignorando quello che per contratto e mestiere si è come perso. Buffon santo e ct subito?

Il Corriere della Sera sembra il più deciso tra i media a spingere verso questa direzione, senza nascondersi, ovvio, che al momento è poco più di una suggestione, un pio desiderio.