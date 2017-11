ROMA – Vincenzo Montella è il candidato numero uno per la panchina della Nazionale. È il Quotidiano nazionale ad affacciare quest’ipotesi. D’altronde il nome di Montella si era già fatto quando si doveva sostituire Antonio Conte. Lo ha ammesso lo stesso Tavecchio. E ora Montella torna di moda per la panchina azzurra.

Altri nomi. Finora hanno detto no Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri. Orientato verso il no anche Antonio Conte. In corsa restano anche Roberto Mancini e Claudio Ranieri, così come il ct dell’Under 21 Gigi Di Biagio.