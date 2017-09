COVERCIANO – Il ct della nazionale Giampiero Ventura ha convocato Davide Zappacosta, dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola ieri contro la Spagna.

Il terzino del Chelsea raggiungerà questo pomeriggio Coverciano, dove gli azzurri stanno tornando dopo la sconfitta del Bernabeu.

La nazionale azzurra e’ tornata in Italia dalla Spagna. Il charter da Madrid e’ atterrato a Firenze poco dopo le 12.30, e in pullman la squadra si e’ trasferita a Coverciano dove prosegue il ritiro in vista della partita di martedi’ a Reggio Emilia contro Israele. Nel pomeriggio possibili nuovi accertamenti per Spinazzola, e seduta di allenamento per il gruppo.