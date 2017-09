TEL AVIV – L’Italbasket è stata sconfitta dalla Germania per 61-55, nella quarta partita del Gruppo B di qualificazione agli Europei di Tev Aviv.

Agli azzurri adesso resta la sfida di domani contro la Georgia, per sperare nel superamento del turno. Gli azzurri attualmente hanno 4 punti in classifica, e devono sperare che stasera la Georgia batta Israele per evitare un terribile spareggio.

Accedono agli ottavi le prime quattro di ciascun gruppo e, in caso di parità fra due o più squadre, decidono gli scontri diretti e o classifica avulsa. Con ulteriore parità conta la più alta differenza reti.