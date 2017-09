Under 21, Italia-Slovenia streaming – diretta tv, dove vederla

Under 21, Italia-Slovenia IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Under 21, Italia-Slovenia (orario 21.15), la partita amichevole verrà trasmessa in diretta tv su Rai 3 e in diretta streaming sul sito internet della Rai.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia U21 (4-4-2): Audero; Calabria, Bonifazi, Romagna, Pezzella; Chiesa, Locatelli, Mandragora, Orsolini; Cerri, Cutrone. Allenatore: Luigi Di Biagio.

Slovenia U21 (4-3-3): Vodisek; Brecl, Pisek, Badzim, Cesen; Zuzek, Bijol, Vrbanec; Ozbolt, Tucic, Mlakar. Allenatore: Primoz Gliha.

“Ognuno vuole arrivare fino in fondo e vincere ma il nostro obiettivo è quello di preparare giovani per la nazionale A. Oggi ormai siamo tra le prime 3-4 in Europa e stare lì non è una casualità”.

Così il ct della nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, presentando il nuovo biennio alle porte che condurrà all’Europeo del 2019 da giocare in casa. Il 4 a Cittadella nel test contro la Slovenia.

“Gli stimoli sono sempre al massimo -prosegue Di Biagio- altrimenti non sarei qui. Siamo rimasti all’ultima partita consapevoli che ce la possiamo giocare con tutti per la vittoria finale dell’Europeo. Quando questa estate si parlava di vincere a tutti i costi mi veniva da sorridere ma non ci siamo mai nascosti. Le aspettative è giusto che siano alte ma non è questo il momento di parlare di vittoria finale. Ora dobbiamo solo crescere”.

Di Biagio dopo la tentazione di allenare una squadra di club, alla fine ha puntato sulla continuità del suo progetto azzurro:

“Ho sposato questa programmazione – aggiunge il ct degli Azzurrini – perché mi piace lavorare con i giovani. Vivo molto alla giornata e nel calcio non si può mai sapere, ma l’obiettivo è quello di continuare a lavorare con questi ragazzi”.