José Mourinho, lutto per lo Special One: è morto il papà

ROMA – Un grave lutto ha colpito José Mourinho. E’ morto il papà, José Manuel Felix. Aveva 79 anni ed era noto agli sportivi lusitani per essere stato protagonista sui campi di calcio prima da giocatore e poi seduto in panchina in qualità di tecnico.

Ex portiere del Vitoria Setubal e del Belenenses, l’uomo aveva aggiunto al proprio curriculum anche una presenza nella nazionale portoghese. Appese scarpette e guantoni al chiodo decise di restare sul rettangolo verde ma da un prospettiva differente. Fu così che decise di intraprendere la carriera di allenatore reggendo le sorti prima dello stesso Belenenses, poi del Rio Ave e infine del Vitoria Setubal.

José Mourinho ha pubblicato sui propri profili social una foto molto bella e toccante che lo ritrae ancora ragazzino, sorridente accanto al genitore mentre erano accomodati a un tavolino. “Era un bravo tecnico, ha allenato per 8-9 anni nella serie A portoghese e vinto il campionato cadetto 4 volte. Ho imparato molto da lui”.