Juventus-Lazio: dove vedere in diretta tv e in streaming la Supercoppa

ROMA – Ancora una volta Juventus-Lazio: ormai è una sfida fissa, sia in finale di Coppa Italia che in Supercoppa Italiana. Ed è proprio per quest’ultimo trofeo che, domenica 13 agosto di sera, si affronteranno i bianconeri campioni d’Italia e i biancocelesti finalisti di coppa. Dopo tre edizioni in giro per il Mondo, tra Cina e Qatar, la partita secca torna in Italia: si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, che ha peraltro già ospitato la stessa sfida nel 2013 (4-0 per la Juventus il risultato finale).

DOVE VERE JUVENTUS-LAZIO IN TV E IN STREAMING – Come deciso dalla Lega Calcio già a giugno, la data scelta per la partita tra Juventus e Lazio è domenica 13 agosto. Calcio d’inizio a partire dalle 20.45. Sarà Rai 1 a trasmettere la Supercoppa Italiana. Il match sarà visibile anche in streaming sul sito dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI. Cuadrado può recuperare dall’affaticamento, ma Douglas Costa è in preallarme. Possibile che gran parte dell’11 titolare ricalchi quello dello scorso anno. Inzaghi non ha Bastos, squalificato, ma Radu dovrebbe stringere i denti ed esserci. Out Felipe Anderson per un problema muscolare.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Higuain. All. Allegri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Keita, Immobile. All. Inzaghi.