Juventus-Milan Supercoppa streaming – diretta tv, dove vederla

Supercoppa italiana 2016: quando si gioca? Dove vederla? Tutte le informazioni sulla sfida Juventus-Milan, data, orari e diretta – Venerdì 23 dicembre andrà in scena Juventus-Milan, sfida che metterà in palio la Supercoppa italiana 2016.

L’albo doro della competizione vede proprio i bianconeri in testa con 7 vittorie, una in più degli avversari, il quale ha alzato, però, l’ultima volta la Supercoppa Italiana nel 2011 ai danni dei cugini interisti. Ricordiamo, infine, che Juventus e Milan si affrontarono in finale anche nell’agosto 2003 a New York e in quell’occasione i bianconeri si imposero ai calci di rigore, dopo che nei precedenti 120 minuti il match era terminato 1-1.

Dove vedere Juventus-Milan, finale Supercoppa italiana in streaming e in tv: La finale si giocherà a Doha, in Qatar, venerdì 23 dicembre alle ore 17:30 e sarà offerta in chiaro su Rai 1, mentre per vedere l’evento il streaming, bisognerà utilizzare l’applicazione Rai Play, scaricabile su pc, tablet e smartphone (QUI LA DIRETTA).

Juventus e Milan saranno le protagoniste della 9a finale in terra straniera nella storia della competizione. La prima fu nel 1993, negli Stati Uniti, l’ultima l’anno scorso, in Cina. Con 7 affermazioni complessive, la Vecchia Signora è la squadra che ha sollevato più volte il trofeo. Quella che giocheranno Juventus e Milan sarà la 29esima finale di Supercoppa italiana della storia. Curiosità: a sfidarsi saranno le due squadre che in questi anni più volte l’hanno vinta. Guida la Vecchia Signora con 7 successi, ma il Diavolo è subito dietro, con 6.

Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Higuain, Mandzukic. All.: Allegri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. All.: Montella.