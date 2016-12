Juventus-Milan Supercoppa streaming su pc, come vedere finale

Venerdì 23 dicembre si gioca Juventus-Milan, finale di Supercoppa italiana 2016 in programma a Doha, in Qatar. Di seguito l’orario di inizio e dove vedere la diretta tv e streaming della partita che mette in palio il primo trofeo della stagione.

La finale Juventus-Milan di Supercoppa del 23 dicembre sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. L’orario di inizio è fissato per le 17:30, ora italiana. Per lo streaming occorre fare affidamento al servizio raiplay.it (CLICCA QUI) oppure all’app scaricabile da tablet e smartphone.

Le scelte degli allenatori:

La grande novità per la Juventus è Dybala in versione trequartista: agirà alle spalle di Higuain e Mandzukic. In mediana Khedira, Marchisio e Sturaro. Lichtsteiner è titolare nella difesa a 4, in mezzo ci sono Barzagli e Chiellini. Bacca è invece il terminale offensivo di Montella, ai suoi lati Suso e Bonaventura. Locatelli in campo dal 1’.

Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Higuain, Mandzukic. All.: Allegri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. All.: Montella

Statistiche:

Solo un precedente tra Juventus e Milan in Supercoppa Italiana, giocata il 3 agosto 2003 al Giants Stadium di East Rutherford a New York; a vincere il trofeo fu la Juventus di Marcello Lippi. Nei tempi regolamentari la sfida terminò 0-0, nei supplementari poi Trezeguet rispose a Pirlo: ai rigori vinse la Signora (5-3).

Il club bianconero ha in bacheca 7 Supercoppe Italiane vinte nel 1996, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 mentre i rossoneri ne hanno 6, vinte nel 1989, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011.

La Juventus ha partecipato in 11 occasioni e ha perso 4 volte (1990, 1998, 2005 e 2014), mentre il Milan ha disputato 9 finali perdendone tre (1996, 1999 e 2003).

Gonzalo Higuain, due anni fa, con una doppietta è stato il mattatore nel successo ai rigori del Napoli contro la Juventus. Il Pipita ha segnato quattro reti negli ultimi sette precedenti contro il Milan.