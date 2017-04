ROMA – Una critica che non è passata inosservata quella fatta da Arrigo Sacchi contro la Juventus dopo la partita di ritorno dei quarti contro il Barcellona, che ha decretato il passaggio dei bianconeri in semifinale di Champions League.

“Ho visto la partita tra Real e Bayern, la squadra di Ancelotti giocava su un campo difficilissimo eppure ha affrontato la gara a viso aperto, cercando di imporre la propria manovra. E’ stato un incontro bellissimo. Stavolta ho visto una squadra, la Juventus, che ha adottato una tattica difensiva, praticando il calcio del passato, di trent’anni fa. Non avevo dubbi, sapevo che non ci sarebbe stata alcuna rimonta da parte del Barcellona, ma forse sopravvaluto la Juventus e credo che debba giocare in un altro modo”, le parole a Premium Sport di Arrigo Sacchi nell’immediato post gara del Camp Nou.

L’ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana continua nella sua critica alla Juventus. “Per giocare in questo modo, sempre, occorre una straordinaria costanza e ci vuole un’attenzione incredibile. Non è facile ed è faticosissimo, lo so bene. Ma i bianconeri sono fortissimi, hanno un bravo allenatore, mi aspetto qualcosa di diverso. Hanno giocato all’ottanta o novanta per cento in difesa e solo al dieci per cento in attacco”, ha concluso Sacchi.