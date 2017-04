Barcellona - Juventus, Dybala mette la palla in fallo laterale ma Messi...

BARCELLONA – Nel primo tempo di Barcellona-Juventus, c’è stato un gesto di poco fair play da parte dei padroni di casa. Una caduta di stile che non si è abituati a vedere al Camp Nou. Vedendo un suo compagno a terra, Paulo Dybala mette la palla in fallo laterale, all’altezza della metà campo. Messi si avvicina velocemente per battere la rimessa ma anzichè restituire palla la passa ad un compagno e cerca di ripartire subito provando a prendere la Juventus in contropiede.

Dalla tribuna il presidente bianconero Andrea Agnelli applaude ironicamente dicendo “bravi, bravi”. Un episodio simile accaduto anche contro il Napoli nella semifinale di Coppa Italia, ma lì eravamo negli ultimi minuti almeno…

Ma questa caduta di stile per un campione come l’argentino non ha comunque neanche dato il via alla remuntada al Barcellona. La squadra è apparsa smarrita e con poche idee concrete per mettere sotto la Juventus. I bianconeri si godono il passaggio del turno e attendono adesso il sorteggio della semifinale previsto per venerdì.