ROMA – Barcellona-Juventus, le scelte di Allegri: Barzagli a destra, Sturaro, Douglas Costa per Mandzukic. Ormai accostabile a un “clasico” europeo, Juventus e Barcellona si ritrovano per la prima giornata del girone di Champions League: precedenti illustri e ravvicinati consentono un pronostico da tripla, con leggero vantaggio per i blaugrana che giocano in casa. L’anno scorso i bianconeri violarono con un clamoroso 3 a 0 il Camp Nou, mettendo in mostra un super Dybala che con Messi oggi si divide la copertina.

Bruciante ma ormai metabolizzata la sconfitta in finale del giugno 2015 con la Juventus bloccata a u n passo dal titolo. Come affronterà l’appuntamento di stasera mister Allegri?

In difesa mancano Chiellini (infortunato) e quel Bonucci perno della celebrata BBC clamorosamente emigrato al Milan quest’estate. Allegri si affiderà al vecchio Barzagli per puntellare il lato destro fungendo da terzino che, all’occorrenza, scalerà al centro per aiutare i due centrali Rugani e Benatia. A sinistra il cursore brasiliano Alex Sandro dovrà spingere per evitare pericolosi schiacciamenti verso Buffon, abile e arruolato dopo il turno di riposo in campionato.

In mediana, il nuovo arrivato Matuidi e il collaudato Sturaro supporteranno Pjanic cui Allegri ha consegnato le chiavi del centrocampo. Davanti Douglas Costa, visto che Mandzukic è out, con Dybala libero di giostrare alle spalle del Pipita Higuain.

Probabili formazioni di Barcellona-Juventus, primo turno della fase a gironi di Champions League, in programma oggi (20.45) al ‘Camp Nou’. Visibile per gli abbonati su Mediaset Premium.

Barcellona (4-3-3): 1 terStegen, 2 Semedo, 3 Piquè, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba, 4 Rakitic, 5 Busquets, 8 Iniesta, 11 Dembelè, 10 Messi, 9 Suarez. (13 Cillessen, 14 Mascherano, 19 Digne, 22 Vidal, 6 Suarez, 21 Andrè Gomez, 16 Deulofeu). All.: Valverde.

Juventus (4-3-2-1): 1 Buffon, 15 Barzagli, 4 Benatia, 24 Rugani, 12 Alex Sandro, 27 Sturaro, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 9 Higuain. (23 Szczesny, 2 De Sciglio, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 38 Caligara). All.: Allegri. Indisponibili: Turan, Rafinha, Sergi Roberto (Barcellona), Marchisio, Khedira, Mandzukic, Chiellini (Juventus). Arbitro: Skomina (Slovenia).