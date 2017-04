Barcellona-Juventus, Luis Enrique e Iniesta ci credono: “Obiettivo 5 gol”

BARCELLONA – “Non c’è bisogno di fare la partita perfetta, quel che dobbiamo fare è minare la fiducia della Juventus. E sarà importante che tutto lo stadio carichi la squadra fin dal primo minuto”. Luis Enrique, tecnico del Barcellona, non è d’accordo al 100% con Iniesta, che ha chiesto la “gara perfetta”.

“Il Barcellona può fare 3 gol in 3′, magari la Juve ne farà uno e allora siamo pronti a farne 5. Se facciamo il primo gol, il secondo lo segna il ‘Camp Nou’, il terzo viene da sé”.

Iniesta come detto ha detto che per battere questa Juve serve la “partita perfetta”: “Il risultato dell’andata è stato pessimo: non abbiamo fatto le cose a dovere. Abbiao giocato veramente male, soprattutto nel primo tempo”. “Abbiamo comunque il potenziale e i giocatori per provare a rimontare questa partita: dobbiamo provarci. Servirà la partita perfetta, da tutti i punti di vista”. La volontà di Iniesta e del Barcellona però c’è tutta: “Vogliamo vincere per capovolgere il risultato dell’andata”.