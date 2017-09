Barcellona-Juventus streaming, come vederla in diretta su Pc

Barcellona-Juventus è il match d’apertura della Champions League che si aprirà martedì 12 settembre. Al Camp Nou andrà in scena una partita di altissimo fascino, un incontro del massimo prestigio tra due dei club più importanti, tra le favorite principali per la vittoria finale.

L’ultima volta che Barcellona e Juventus si sono incontrate è stato nello scorso aprile, in occasione dei quarti di Champions League. Nel doppio confronto la compagine bianconera eliminò nettamente i blaugrana allora guidati da Luis Enrique, prima vincendo con un secco 3-0 allo Juventus Stadium e poi ottenendo un sicuro pareggio a reti inviolate una settimana dopo in Catalogna. Soprattutto a Torino si mise in luce Paulo Dybala, autore di una prestazione straordinaria arricchita da una doppietta. La scorsa estate il presidente Bartomeu ha provato in tutti i modi a portare il classe ’92 al Barca e sarebbe arrivato ad offrire addirittura 150 milioni, cifra che la società di ‘Corso Galileo Ferraris’ ha prontamente rifiutato.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Deulofeu/Dembelè. Allenatore: Valverde.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Khedira/Matuidi, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Allegri.

L’incontro andrà in scena martedì 12 settembre alle ore 20,45 e sarà trasmesso in diretta tv esclusivamente a pagamento su Premium Sport, anche in alta definizione. Ci sarà, poi, anche la possibilità di guardare Barcellona-Juventus in streaming su pc, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Premium Play (clicca qui).