BARCELLONA-JUVENTUS STREAMING, DOVE VEDERLA IN DIRETTA – Il ritorno dei quarti di finale di Champions League Barcellona-Juventus, andata 3-0 per i bianconeri, sarà trasmesso in chiaro in tv su Canale 5 oltre che sulla piattaforma pay-per-view di Mediaset Premium (visibile sui canali Premium Sport e Premium Sport HD). Barcellona-Juventus, che si giocherà il 18 aprile alle ore 20:45, sarà disponibile in Live Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati di Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet (clicca qui).

Il Barcellona è ai quarti di finale per la decima stagione consecutiva, un record. Il bilancio ai quarti di Coppa dei Campioni è di 14 vittorie e 4 sconfitte, con due di quest’ultime maturate nelle ultime tre stagioni sempre contro l’Atletico Madrid. Prima di uscire contro l’Atletico nel 2014, l’ultima eliminazione ai quarti risaliva al 2002/03, proprio contro la Juve. Battendo il Paris Saint-Germain per 6-1 al ritorno degli ottavi, il Barcellona è diventato la prima squadra nella storia della Champions League a qualificarsi al turno successivo dopo uno svantaggio di quattro gol all’andata.

È il 17esimo quarto di finale di Coppa dei Campioni per la Juventus, che ha un bilancio di 11 vittorie e 5 sconfitte. Si tratta del decimo nell’era della Champions League, ma appena il terzo nelle ultime sette partecipazioni. In questa edizione, la Juventus ha vinto tutte e quattro le partite esterne, la più recente delle quali per 2-0 contro il Porto all’andata degli ottavi. In trasferta non ha subito gol tre volte, incassando un solo gol e segnandone 10. Il bilancio della Juve nei doppi confronti contro squadre spagnole è V8 S6. La Juve ha già vinto in Spagna in questa stagione, battendo il Sevilla per 3-1 alla quinta giornata. Il bilancio complessivo dei bianconeri in casa delle squadre spagnole è V4 P5 S15.

Le probabili formazioni di Barcellona-Juventus:

BARCELLONA (3-3-4): Ter Stegen; Piqué, Umtiti, Mascherano; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Alcacer, Neymar. All. Luis Enrique.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Massimiliano Allegri.