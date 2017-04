Barcellona-Juventus, talismano Buffon: mai subito un 4-0

ROMA – Se la possibilità del Barcellona di ripetere il miracolo del Camp Nou visto con il Psg per l’UEFA si aggira attorno al 5% in base ai precedenti, si abbassa ancora di più davanti alle statistiche di Gigi Buffon. Nella carriera del numero uno bianconero, infatti, i numeri sono a favore della Juventus: solo in 8 occasioni su 147 in Europa Buffon ha subito più di tre gol in un singolo match.

Buffon difficilmente ha subito più di tre gol in un singolo match. Quattro gol, che varrebbero la semifinale per i catalani (senza che la Juve segnasse) Buffon li ha subiti solo in 2 partite su 147 presenze europee. Tre reti (supplementari in caso di zero gol bianconeri) solamente in 6 occasioni, l’ultima delle quali nella finale Champions League 2014/15 a Berlino dove la Juventus segnò comunque una rete.

In carriera ha giocato dieci volte il ritorno col vantaggio conquistato all’andata, ed è stato eliminato appena una volta: nel quarto turno di Coppa UEFA 1999/2000, quando il Parma ha battuto il Werder Brema 1-0 in casa, salvo perdere 3-1 in trasferta. Buffon non ha mai perso una doppia sfida in competizioni UEFA con la Juventus dopo aver vinto l’andata.

In 147 partite in Europa con Parma e Juventus, il numero 1 bianconero ha perso una sola volta con un risultato che porterebbe la gara col Barcellona ai supplementari. La partita risale alla sconfitta per 3-0 subita in casa col Manchester United nella seconda fase a gironi di Champions League del 2002/03.