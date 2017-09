TORINO – “Dybala fa parte della cerchia dei grandi campioni”. Parole dolci di Gigi Buffon all’indirizzo del compagno di squadra, apparso in ombra al Camp Nou ma sempre “tra i primi cinque calciatori del mondo” secondo il capitano della Juventus.

“In certi momenti non avrebbe sfigurato neanche tra i primi tre – ha aggiunto il portiere in una intervista pubblicata sul sito internet della società bianconera -. Con la continuità di rendimento che ha dimostrato in questo anno e mezzo, credo che si sia meritato la grande attenzione”.

Oscurando, in parte, anche la stella di Gonzalo Higuain, apparso in ombra e particolarmente nervoso.

“Mi fa piacere vedere che Gonzalo non accetta di perdere, solo attraverso questi passaggi uno può cercare di migliorarsi e portare qualcosa di diverso e costruttivo per sè e la squadra”.

Sorpresa di questo inizio di stagione è stato Bentancur, ma non per Buffon. “Noi lo vediamo tutti i giorni, pur essendo molto giovane, è un ragazzo molto intelligente che dà totale affidabilità dal punto di vista tecnico e tattico.

Fa diventare semplice e fluida ogni palla ed ogni giocata, questo significa che Madre Natura gli ha dato qualcosa di diverso da tutti gli altri”.