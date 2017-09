TORINO – “Noi della Juve abbiamo avuto spesso la fortuna di giocare contro campioni come Messi e Ronaldo: dobbiamo capire che cosa significa davvero affrontarli. Spesso in Italia non abbiamo la percezione dei livelli”.

Gianluigi Buffon torna sul confronto tra il calcio italiano e quello spagnolo. “Quando giochi contro Messi, e vedi la rabbia e la cattiveria con cui fa determinati movimenti, capisci che si tratta di un giocatore di un’altra categoria – spiega il capitano della Juventus in una intervista pubblicata sul sito della società -.

La strategia nel calcio conta, così come l’intelligenza e l’umiltà: se giochi contro una squadra più forte, fai fatica a vincere con un calcio propositivo.

La nostra colpa è stata non aver capito nel secondo tempo che avremmo dovuto continuare a fare, come aveva detto il mister, tutto quello che avevamo fatto nel primo tempo”.