TORINO – ”Dopo le mie considerazioni sulla Var ho assistito a polemiche stupide, da cortile, che non fanno bene a nessuno, tantomeno al calcio. Anche perché io non ho mai detto di essere contrario”.

Così Gigi Buffon in un’esclusiva di Rai Sport. ”Dispiace vedere certi concetti deformati davanti a quelle che volevano essere esternazioni costruttive – ha aggiunto il capitano della Juve e della Nazionale – Io ho solo sostenuto che non bisognerebbe abusare dell’uso della Var, andrebbe utilizzata solo per i casi macroscopici.

Ho 40 anni, da 23 sono nel calcio, non mi reputo l’ultimo stupido, forse mi considerano il penultimo, però credo che il mio pensiero andrebbe ascoltato”.