Calciomercato Deulofeu: Juventus, Roma, Milan sul calciatore.

Calciomercato: Juventus, Roma e Milan su Deulofeu – Quello di Gerard Deulofeu si appresta a diventare uno dei tanti tormentoni del mercato estivo. Il 23enne attaccante spagnolo, infatti, già in prestito al Milan nella seconda metà della stagione passata, è nelle mire del Barcellona, nella cui cantera il giocatore mosse i primi passi: il club blaugrana, infatti, ha tempo fino a venerdì per esercitare il diritto di riacquisto dell’attaccante presso l’Everton, società a cui due anni fa lo cedette per 6 milioni di euro.

Per riaverlo, ora dovrà spendere esattamente il doppio, ma la quotazione di Deulofeu è già lievitata a molto più di 12 milioni. Dopodiché, diventeranno determinanti la volontà del giocatore e gli interessi dei club che volessero mettere le mani su di lui (radiomercato ha già parlato di Roma e Milan).

Mentre il Barcellona dovrà scegliere fra l’avere una riserva d’alta qualità al trio Messi-Neymar-Suarez o realizzare una buona plusvalenza.

Deulofeu ha senz’altro bisogno di giocare con continuità, se vuole sperare in un posto nella Nazionale che andrà al Mondiale. E lo avrebbe già chiarito, come rivela il quotidiano “Mundo Deportivo”, attraverso il suo entourage.