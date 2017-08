TORINO – C’è ancora la Juventus in prima fila nel calciomercato. Si avvicina l’inizio del nuovo torneo e la dirigenza bianconera, consapevole del fatto che manca qualcosa, sta lavorando per dare ad Allegri i rinforzi di cui c’è bisogno. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport.es, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi su Sergi Roberto, laterale destro del Barcellona.

I bianconeri sarebbero intenzionati a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, così come sarebbero disposte a fare il Chelsea di Conte e il Manchester United.

Sergi Roberto ha manifestato al club catalano la sua volontà di andare a giocare altrove, come scrive Sport.es, i blaugrana hanno provato a trattenerlo con il prolungamento di un anno di contratto. Il giocatore, classe ’92, tuttavia ha bisogno di spazio. Il suo essere duttile, può giocare come terzino destro ma anche come centrale, può essere un grosso aiuto per mister Allegri.