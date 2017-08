ROMA – Anche Claudio Marchisio potrebbe dire addio alla Juventus dopo Bonucci. Dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori per molto tempo e un’ossatura di squadra che non lo vede più al centro degli schemi e degli equilibri bianconeri, il Principino, si legge sul Corriere.it, avrebbe comunicato alla società l’idea di lasciare Torino.

Anche il feeling con mister Massimiliano Allegri non sembra più sereno come un tempo. La destinazione? Non si è mai raffreddata la pista Chelsea: Antonio Conte ha più volte desiderato il suo pupillo in Blues, ipotesi ora assai più che probabile. L’arrivo di un nuovo centrocampista a Torino, uno fra Emre Can, Kovacic e Renato Sanches, potrebbe dare la “spinta” decisiva alla cessione.