Calciomercato Juventus, assalto a Bernardeschi: rilancio da 40 milioni

ROMA – Federico Bernardeschi può davvero lasciare la Fiorentina per approdare alla Juventus. È quanto riporta la Gazzetta dello Sport dopo il no alla prima proposta ufficiale da 30 milioni di euro. La Vecchia Signora è pronta ad alzare la posta con una cifra vicina ai 40.

Bernardeschi si è esposto e le sue parole tradiscono la volontà di passare alla corte della Juve. Tra gli stimoli ci sono la Champions League e un ingaggio da tre milioni di euro l’anno a salire. L’azzurro potrebbe occupare il posto di Cuadrado, il cui recente riscatto dal Chelsea per 20 milioni non equivale a una garanzia di permanenza in bianconero. Nel 2015 era già stato vicino ai colori bianconeri e chissà che quella profezia di Paulo Sousa (“Talento e qualità lo porteranno in squadre con ambizioni differenti”) non possa tramutarsi in realtà.

Ma ora c’è il rischio, grazie anche alle ottime prestazioni del gioiello della Fiorentina all’Europeo Under 21, che l’asta si infiammi ancora di più. Già alla vigilia di Italia-Germania, si sapeva dell’interesse del Barcellona, del Bayern e dell’Inter, e forse non è un caso che ieri si sia aggiunto quello dello United, se dovesse sfumare Ivan Perisic.

La Juventus inoltre ha visto complicarsi la strada che porta a Douglas Costa. Stando a quanto riportato da Kicker ci sono complicazioni nella trattativa fra la Juve e il Bayern Monaco per l’attaccante brasiliano. I tedeschi non vogliono cedere tanto per farlo, ma per incassare. Per Douglas Costa servono circa 50 milioni, ma i bianconeri non vanno oltre i 40. Stando a quanto riportato da Kicker negli ultimi giorni i dirigenti dei due club si sarebbero incontrati più volte, senza però riuscire a sbloccare la situazione.