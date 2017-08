ROMA – L’attacco del Barcellona dopo l’addio di Neymar non è completo e i blaugrana sono pronti a un altro colpo entro domani sera, chiusura del calciomercato.

L’obiettivo numero uno è Philippe Coutinho, ma dopo settimane di trattativa l’operazione non si sblocca. Il Liverpool non indietreggia, vuole 150 milioni di euro immediatamente, senza inserimento di bonus o dilazionando i pagamenti. Il Barcellona per questo motivo sta studiando un piano B per non farsi trovare impreparato e – secondo il Mundo Deportivo – è pronto l’ultimo assalto a Paulo Dybala.

La stella della Juventus è uno dei tre nomi individuati dal Barcellona qualora non dovesse arrivare Coutinho, con i nomi di Antoine Griezmann e Thomas Lemar come alternative.