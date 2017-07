Calciomercato Juventus, Barcellona vuole Dybala per sostituire Neymar

TORINO – Intrigo di calciomercato sull’asse Parigi, Barcellona, Torino. Il Psg è pronto a pagare la clausola rescissoria per acquistare Neymar. Il Barcellona vorrebbe sostituirlo con il campione della Juventus Paulo Dybala. Ne parla La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna con FABIANA DELLA VALLE.

La storia è nota: il Psg ha deciso di pagare la clausola di rescissione da 222 milioni di euro. Il papà del brasiliano avrebbe trovato un accordo coi francesi per un ingaggio superiore ai 30 milioni. Neymar per ora tace ma ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae pensieroso, con immediati like di Di Maria e Verratti. Vorrebbe andarsene da Barcellona per uscire dall’ombra di Messi. Intanto è stata segnalata la presenza di Alexis Sanchez a Parigi per trattare col Psg, che però non escluderebbe l’acquisto di Neymar. Il tecnico blaugrana Valverde fa da pompiere: «Abbiamo parlato con Neymar e vogliamo resti». Busquets è meno ottimista: «Solo lui sa cosa farà».

Di sicuro se alla fine Neymar dovesse partire, il Barcellona si butterebbe su Dybala, da tempo pallino dei blaugrana oltre che graditissimo a Leo. Non a caso il Mundo Deportivo gli dedica ampio risalto. Secondo gli spagnoli nell’ultimo contratto dell’argentino ci sarebbe una clausola di uscita per un prezzo variabile tra i 110 e i 120 milioni di euro, valevole solo se si facesse avanti il Barça. Dalla Juve però smentiscono l’esistenza di una simile postilla e soprattutto fanno sapere che Paulo è intoccabile e che non sarebbe venduto nemmeno per tutto l’oro della banca d’Italia. Dybala ha vinto il confronto diretto con Messi nei quarti di Champions, quando la Juve eliminò i blaugrana, ma è rimasto in ombra nella finale di Cardiff. Dopo aver ceduto Bonucci, i bianconeri non possono certo permettersi di dare via un altro pezzo forte e soprattutto su Dybala intendono costruire il futuro, visto anche il rinnovo da big che Paulo ha firmato qualche mese fa. Ma le vie del mercato restano infinite, per questo il Barça lo tiene d’occhio. Ecco perché quest’anticipo di Champions giocato dall’altra parte del globo acquista ancora più sapore.

La playlist con i protagonisti del calciomercato