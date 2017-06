Calciomercato Juventus: Bernardeschi, Douglas Costa, Bonucci, Alex Sandro. Le ultimissime.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi e Douglas Costa – La trattativa per Bernardeschi non è necessariamente collegata a quella per Douglas Costa: possono arrivare entrambi a Torino, a fronte però di una cessione (quella di Cuadrado). Come scrive TuttoSport, le valutazioni sul posto da extracomunitario portano la Juventus ad accelerare sul gioiellino della Fiorentina, attualmente impegnato nell’Europeo Under 21. Pronti 40 milioni più bonus e sul tavolo della trattativa con la Fiorentina può finire anche il cartellino del venezuelano Rincon.

Calciomercato Juventus, Bonucci e Alex Sandro – Come scrive TuttoSport, Beppe Marotta pochi giorni fa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Non tratteniamo nessuno controvoglia». Quattro parole sembrate la premessa alle cessioni di Bonucci e Alex Sandro. Impressione troppo pessimista. Chiaro che l’affermazione prefigura anche lo scenario di una cessione importante, ma è uno scenario possibile e almeno per ora improbabile. Di sicuro per Bonucci, per il quale la Juventus garantisce di non aver ricevuto offerte, molto probabilmente anche per Alex Sandro, che la società non intende cedere e che non ha chiesto di andare.