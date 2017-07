Calciomercato Juventus: Bernardeschi, Danilo, Spinazzola, De Sciglio. Le ultimissime

TORINO – Riparte da Vinovo la stagione della Juventus, trentacinque giorni dopo la delusione di Cardiff. Una partenza a ranghi ridotti, visite mediche e primi test fisici: insieme alla “meglio gioventù” bianconera i senatori Khedira, Asamoah, Benatia, Sturaro e Rincon, in attesa che si uniscano al gruppo gli argentini Higuain e Dybala, il cui rientro è previsto per mercoledì, e poi via via gli altri big. Domani il primo vero allenamento, una doppia seduta nella torrida Vinovo con temperature ampiamente oltre i 30 gradi che non conciliano certamente con l’attività agonistica. Cominciano a correre i calciatori in campo, in vista anche della partenza, a metà luglio, per la tournee’ che abbraccerà Messico e Usa, non si fermano gli uomini mercato bianconeri.

Marotta e Paratici, dopo aver messo in anticipo le mani sui talenti del futuro, da Schick a Orsolini, stanno aumentando la potenza di fuoco: ‘mettere le ali’ alla Juventus è l’obiettivo di questi giorni. Occhi puntati sul brasiliano Douglas Costa, trattativa iniziata agli albori del mercato ma non ancora conclusa per colpa delle richieste economiche del Bayern, che si aggirano sui 50 milioni di euro, e dello status di extracomunitario dell’esterno d’attacco.

Ma il vero colpo dell’estate sarà, con tutta probabilità, Federico Bernardeschi, 23enne esterno offensivo della Fiorentina, sempre più deciso a vestire il bianconero nella prossima stagione. Nonostante la resistenza viola, la determinazione della Juventus permetterà all’affare di andare in porto: 40 milioni la base economica proposta dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris, resa ancora più appetibile dall’inserimento di un calciatore sul piatto della bilancia. In casa bianconera si spinge per Rincon, la Fiorentina vorrebbe Orsolini, richiesta difficile da accogliere per la Juventus. La sensazione è che sia Douglas Costa sia Bernardeschi raggiungeranno Torino, visto anche l’assalto dell’Arsenal per Cuadrado e del Paris Saint Germain per Alex Sandro, trattative che potrebbero liberare due posti e fornire liquidità da riversare sul mercato.

Sempre sulle corsie esterne, questa volta difensive, resta da coprire il buco lasciato da Dani Alves: rimane calda la pista Danilo, anche se la valutazione del Real Madrid (25 milioni di euro) e lo status di extracomunitario sono ostacoli che hanno rallentato un affare che sembrava concluso. Ecco perché sia Spinazzola, di proprietà dei bianconeri ma in prestito all’Atalanta che non vuole mollarlo in anticipo, sia De Sciglio sono le strade più praticabili. Una volta messe a punto le fasce, si potrà pensare al resto della squadra: l’impressione è che il mercato della Juventus sia solo all’inizio, esattamente come la sua stagione.