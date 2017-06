Calciomercato Juventus: Bernardeschi, Darmian, Danilo, Douglas Costa. Le ultimissime.

Calciomercato Juventus – La Juve respinge l’assalto ai big della difesa e cambia passo nell’inseguimento a Bernardeschi. Preservare le fondamenta e investire sui campioni di domani è l’imperativo dei campioni d’Italia. Che alzano il muro a difesa di Bonucci e Alex Sandro, pedine fondamentali sul campo e nello spogliatoio per Massimiliano Allegri. E continuano a lavorare per dare al loro tecnico innesti di qualità Per i bianconeri, del resto, la scelta è inevitabile.

Per colmare il gap in Europa, i pezzi pregiati non se ne devono andare. Respinta al mittente l’offerta del Chelsea per Alex Sandro, si studiano le mosse di Paris Saint Germain e Manchester City sul laterale brasiliano per non perderlo. Tanti estimatori anche per Bonucci, che Conte rivorrebbe al centro della sua difesa, al Chelsea.

“Bonucci sarà il leader futuro dello spogliatoio della Juventus” è stato l’attestato di stima di Allegri, che ha tatuato il bianconero sulla pelle del difensore. Un mercato a ‘incastro’, quello della Juve, che coinvolge anche il viola Bernardeschi: giovane, talentuoso, in rampa di lancio e, soprattutto, italiano.

Aspetto da non sottovalutare, visto l’unico ‘slot’ per extracomunitari a disposizione della Juventus: congelato Douglas Costa, in attesa di capire le mosse del Bayern, l’ad Marotta ha intensificato la corte nei confronti del talento dell’Under 21, complice anche il terremoto societario che ha coinvolto la Fiorentina.

La quotazione è da top player: 40 milioni più il centrocampista Rincon per mettere le mani sull’attaccante viola, in grado di ricoprire quasi tutti i ruoli nell’attacco di Allegri. Tornando alla difesa, nonostante la volontà di blindare Alex Sandro, la dirigenza bianconera si è cautelata sondando l’ex granata Darmian, terzino sinistro del Manchester United, e Danilo, esterno brasiliano del Real Madrid: resta aperta la pista De Sciglio, la cui avventura al Milan pare ormai conclusa.