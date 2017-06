Calciomercato Juventus: Bernardeschi, Darmian, N’Zonzi, Matuidi. Le ultimissime

Calciomercato Juventus – “Sky Sport” fa il punto sul calciomercato in entrata della Juventus. L’emittente satellitare parla delle trattative per Bernardeschi, Darmian, N’Zonzi e Matuidi.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi – Massimiliano Allegri necessita di maggiori soluzioni sugli esterni. Come scrive Sky Sport, i nomi sono ormai noti: da Douglas Costa del Bayer Monaco (la Juventus ha già l’accordo con il calciatore, anche se la trattativa con il club tedesco al momento è in stand-by) a Federico Bernardeschi, gioiello della Fiorentina che tanto piace in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, N’Zonzi e Matuidi – Stando a quanto scrive Sky Sport, sono due i nomi al momento in cima alla lista delle preferenze bianconere, si tratta di Matuidi del PSG (già trattato la scorsa estate) e di N’Zonzi del Siviglia. In uscita, invece, attenzione a Cuadrado (che piace tantissimo al PSG): l’esterno colombiano, riscattato dal Chelsea, potrebbe infatti partire ma solo davanti ad un’offerta importante.

Calciomercato Juventus, Darmian – Con Alex Sandro e Dani Alves sul piede di partenza, la Juventus pensa ai possibili sostituti. Come scrive Sky Sport si valutano i nomi di Danilo del Real Madrid e di Darmian, in uscita dal Manchester United, oltre a De Sciglio. Chi invece ormai ha praticamente chiuso dopo una sola stagione la sua avventura in bianconero è Dani Alves: risoluzione del contratto in arrivo e futuro che con ogni probabilità sarà al Manchester City dove ritroverà Guardiola, suo ex allenatore ai tempi del Barcellona. Sulla lista dei partenti bianconera c’è anche Stephan Lichtsteiner