Calciomercato Juventus: Bernardeschi, Douglas Costa, De Sciglio, Danilo, N’Zonzi, Matuidi. Le ultimissime.

Calciomercato Juventus, dopo l’acquisto di Patrik Schick, ecco tutti gli obiettivi in entrata – Dall’alto dei suoi introiti la Juve punta sempre al top. Come scrive La Gazzetta dello Sport nell’analisi odierna di Carlo Laudisa, dopo aver piazzato il colpo Patrik Schick, si sta attrezzando per strappare Bernardeschi alla Fiorentina. Un’operazione costosa (40 milioni) e delicata, considerando la rivalità con la ribollente piazza viola. Gli ultimi indizi fanno credere che il corteggiamento di Marotta presto porterà a una vera e propria dichiarazione.

Anche perché il Bayern fatica a cedere Douglas Costa e a Torino non intendono perdere tempo prezioso. In casa bianconera c’è grande attenzione anche per il milanista De Sciglio e l’esterno brasiliano del Real, Danilo.

Ma attenzione a ulteriori innesti (occhio a N’Zonzi e Matuidi), soprattutto se il Chelsea dovesse decidere di spendere 70 milioni per Alex Sandro. Allora il budget juventino sarebbe ancor più sostanzioso, aprendo nuove piste.