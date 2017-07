Calciomercato Juventus, Bonucci: “Pronto a ricominciare”. Ma dove?

ROMA – “Si torna al lavoro, pronto per ricominciare. Nuova stagione, 2017-2018”. Leonardo Bonucci chiude le sue vacanze, e basta un tweet con foto in borghese, il pollice alzato ma nessuna divisa né simboli Juve indosso, a scuotere il calciomercato e le sue voci.

Il difensore bianconero, l’anno scorso al centro di offerte dalla Premier League, torna oggi a far parlare di sé per una possibile cessione addirittura al Milan. Ma il profilo twitter del City, solo pochi giorni fa, aveva rilanciato un servizio di Espn secondo cui la trattativa per lo sbarco di Bonucci al Manchester era in dirittura d’arrivo.