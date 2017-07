Calciomercato Juventus, caso Patrik Schick: Roma, Inter e Psg alla finestra

Calciomercato Juventus – E’ muro contro muro tra Sampdoria e Juventus per Patrik Schick. Le due società, che non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sula vicenda, rimangono ferme sulle proprie posizioni in attesa che gli ulteriori accertamenti ai quali il giocatore si è sottoposto a Roma, presso una struttura super partes convenzionata con il Coni, confermino o eventualmente smentiscano la leggera aritmia di cui soffrirebbe l’attaccante. Problema cardiaco che non gli ha comunque impedito né di disputare la stagione con i blucerchiati segnando 12 reti né di giocare gli europei under 21 con la propria nazionale.

Proprio per questo motivi da casa Sampdoria viene ribadita l’intenzione di far rispettare gli accordi che prevedono la cessione del giocatore come da contratto alla Juventus per 30,5 milioni di euro. I bianconeri invece preferirebbero attendere ulteriori esami a fine estate e nel frattempo valutano la possibilità di una formula differente rispetto all’acquisizione totale e cioè l’arrivo del giocatore in prestito con diritto di riscatto, ipotesi peraltro rigettata dalla Sampdoria.

Nel caso in cui saltasse il passaggio di Patrik Schick alla Juventus, il calciatore della Repubblica Ceca potrebbe trasferirsi alla Roma, all’Inter o al Psg.

