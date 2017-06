Calciomercato Juventus: Conte vuole Bonucci e Alex Sandro al Chelsea

ROMA – Sirene inglesi per Leonardo Bonucci e Alex Sandro: secondo il Sun il Chelsea di Antonio Conte è pronto a sborsare 100 milioni di sterline (circa 114 milioni di euro) per avere i due giocatori della Juventus. Lo stesso giornale inglese cita il dg bianconero Beppe Marotta il quale ha rivelato come la Juve abbia già rifiutato la scorsa settimana un’importante offerta dei Blues per il laterale brasiliano.

Conte, fa presente il Sun, sa di aver bisogno di importanti rinforzi per poter essere ad alto livello nella prossima stagione in tutte le competizioni. Alex Sandro potrebbe inserirsi benissimo nei meccanismi dei Blues mentre Bonucci, aggiunge il quotidiano inglese, potrebbe dare alla squadra quel bagaglio di esperienza che potrebbe venire a mancare per l’addio di John Terry.