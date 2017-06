Calciomercato Juventus, Danilo: pronta offerta di 15 milioni di euro

Calciomercato Juventus, il punto su Dani Alves e Danilo – Dani Alves ha rescisso il contratto con la Juventus. Lo comunica ufficialmente la società sul sito internet. L’esterno brasiliano, uno dei migliori nella seconda parte dell’ultima prima dell’infelice notte della finale di Cardiff, ha giocato in bianconero una sola stagione, nella quale ha collezionato 33 presenze e 6 gol.

Dani Alves aveva già anticipato il finale della parentesi alla Juventus con un post di saluto pubblicato due giorni fa sul suo suo profilo Instagram.

C’è di più, la Juventus ha già individuato in Danilo il possibile sostituto di Dani Alves. Stando a quanto scritto da Il Corriere dello Sport, gli uomini mercato juventini hanno già definito i contorni dell’investimento. È pronta un’offerta da 15 milioni di euro più bonus per convincere il Real, che non ritiene incedibile il terzino e sembra disposto al confronto dopo una iniziale richiesta di 30 milioni.