Calciomercato Juventus, Danilo si avvicina. E’ stato scaricato dai tifosi del Real. Le ultimissime

Calciomercato Juventus, Danilo si avvicina. Il calciatore brasiliano è stato scaricato dai tifosi del Real Madrid – Fa bene il Real Madrid a vendere Danilo alla Juve per 15 milioni? La risposta è sì. Come riporta Tuttosport, in un sondaggio del quotidiano spagnolo “Marca” ben il 63% dei 35.000 votanti ha deciso di lasciarlo andare. Intanto la Juve ha incassato la disponibilità del Real Madrid a trattare sulla base di un’offerta quanto più vicina ai 25 milioni (nonostante i Blancos lo abbiano pagato 32 milioni): pronti 22 milioni.

Mentre tra la Juventus e Danilo ci sarebbe già un’intesa di massima a livello contrattuale: sarebbe pronto un quadriennale con un ingaggio sulla falsariga di quello percepito dal brasiliano a Madrid, ovvero 4,5 milioni più bonus per arrivare intorno ai 5.