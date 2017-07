Calciomercato Juventus, doppio colpo: presi Szczesny e De Sciglio

ROMA – La Juventus porta a casa due colpi in una sola giornata: è fatta per Szczesny e De Sciglio.

Il portiere polacco oggi, 18 luglio, sarà a Torino per svolgere le visite mediche. L’ex numero uno della Roma arriva dall’Arsenal per 12 milioni più tre di bonus a titolo definitivo. Aveva il contratto in scadenza con i Gunners nel 2018.

De Sciglio invece potrebbe lasciare nelle prossime ore il ritiro del Milan e già nella giornata di oggi potrebbe essere in Italia per svolgere mercoledì mattina le visite mediche con la Juventus. Probabilmente il giocatore partirà con la sua nuova squadra per la tournée americana giovedì. Il difensore rossonero è stato pagato 12 milioni di euro.