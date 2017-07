Calciomercato Juventus: Douglas Costa, De Sciglio, Aurier. Le ultimissime

Calciomercato Juventus, l’Inter si inserisce nelle trattative per Douglas Costa e Serge Aurier – L’Inter viaggia sulle orme della Juventus. Come scrive TuttoSport, i nerazzurri, che con l’arrivo di Spalletti in panchina stanno provando a tornare grandi, si sono lanciati sugli obiettivi del club torinese. Secondo “Le10Sport”, Sabatini starebbe provando a strappare Aurier dalle mani bianconere. Ma sul taccuino di Ausilio e Sabatini non c’è solo il nome di Aurier da rubare ai rivali juventini. Luciano Spalletti sta provando a trattenere Perisic, ma intanto lavora per arrivare a un altro laterale offensivo che possa fare la differenza per i nerazzurri. Il nuovo obiettivo è Douglas Costa.

Il brasiliano del Bayern Monaco, cercato dalla Juventus a inizio giugno, ma lentamente sparito dai radar bianconeri, costa 50 milioni di euro e Suning, dopo aver messo i conti a posto per il Fair Play Finanziaro, adesso può dare mano al portafoglio e rinforzare la rosa a disposizione dell’ex allenatore della Roma.

Calciomercato Juventus, De Sciglio – Mattia De Sciglio è a un passo dalla Juventus. De Sciglio ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan (la scadenza è fissata al 2018).