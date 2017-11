CALCIOMERCATO JUVENTUS – Intervistato da France Football, Paulo Dybala spaventa la Juventus: “Non so se resterò alla Juventus a vita, di sicuro non me la sento di fare promesse. Non dico nemmeno che questa sarà la mia ultima annata a Torino”.

Il Pallone d’Oro è un obiettivo per il futuro: “Mi piacerebbe giocarmelo alla pari con Neymar in futuro, al momento però è lui quello più vicino a vincerlo essendo più vicino a Messi e Ronaldo come livello. Io devo lavorare per migliorare e vincere trofei. Una volta davanti ad un falò tra amici abbiamo espresso tutti un desiderio: il mio era proprio vincere il Pallone d’Oro”. Parole di ammirazione per Messi: “Ho sempre ammirato Ronaldinho ma Leo è come Maradona per quelli della nostra generazione. Per me è un onore giocare insieme a lui in Nazionale. Ci ha trascinati al Mondiale con la tripletta all’Ecuador, è un leader nato. L’espressione di ‘nuovo Messi’ non è deleteria per un calciatore, dipende da come la si prende. Qualcuno non la vive bene, io però sono contento e scendo in campo concentrato per raggiungere i miei obiettivi”.

Dybala torna sulla sfortunata finale di Champions League persa dalla Juventus contro il Real Madrid a Cardiff: “Abbiamo sbagliato completamente il secondo tempo, io mi sentivo impotente. E’ stato strano perché abbiamo preso quattro goal quando in tutta la competizione, fino a quel punto, ne avevamo incassati appena tre. Buffon? E’ una leggenda, è rispettato da tutti. Ha quasi 40 anni ma è come se ne avesse 20”. Dani Alves è una grossa perdita per la Juventus: “Devo ammettere che ci manca molto uno come lui, ha un’ampia visione di gioco come pochi e scendeva in campo con grande sicurezza. E’ uno dei migliori che abbia mai visto giocare. Anche la partenza di Pogba è stato un duro colpo: oltre all’intesa in campo c’era anche quella fuori, siamo molto amici”.